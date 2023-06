Guastalla, grave 56enne dopo scontro tra due vetture

Guastalla (Reggio Emilia), 28 giugno 2023 - Un uomo di 56 anni, residente a Reggio, è rimasto seriamente ferito nel pomeriggio in uno scontro tra una Lancia Musa e una vetturetta Aixam. L’incidente è accaduto in via Sacco e Vanzetti a Pieve di Guastalla, all’altezza di alcuni esercizi commerciali e officine. Dopo lo scontro, la Aixam è finita nel fossato laterale, tra la vegetazione. I conducenti delle vetture sono usciti illesi dall’incidente. Ad avere la peggio è stato l’uomo che era trasportato sulla vetturetta, rimasto dolorante e sotto choc, accanto al veicolo. E’ stato raggiunto dal personale delle ambulanze della Croce rossa di Guastalla e Novellara, dall’autoinfermieristica, raggiunti pure dall’automedica del vicino ospedale. L’uomo, residente a Reggio, è apparso dolorante ma cosciente. Ha riportato vari traumi, ma non sembra essere in pericolo di vita. Dopo le prime cure, è stato recuperato in sicurezza dal fossato e trasportato a bordo dell’ambulanza della Croce rossa guastallese. Per lui il trasporto al pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Reggio per completare gli accertamenti clinici, in particolare per valutare un trauma cranico. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Guastalla per mettere le vetture in sicurezza. I rilievi di legge sono stati eseguiti dalla polizia locale della Bassa Reggiana. Evidenti i disagi al traffico, regolato a lungo a senso unico alternato.