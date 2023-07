Guastalla, minaccia l'autista del bus dopo una lite

Guastalla (Reggio Emilia), 11 luglio 2023 – Troppo caldo, secondo lui, nell’autobus di linea. Così, nella prima serata di domenica, ha deciso di togliersi la maglietta e restare a torno nudo. L’autista, gentilmente, ha chiesto all’uomo, di 29 anni, di ricomporsi. Ma lui ha reagito verbalmente, dando vita a un primo diverbio. Poi il giovane è sceso dal mezzo, a fine corsa. Ma un’ora dopo, al momento di tornare a casa, si è ripresentato all’autobus. Si è aggrappato alla portiera del bus, ha forzato la chiusura della porta e ha intimato all’autista di fermarsi. Poi ha estratto un coltello con lama di 12 centimetri per puntarla verso l’autista, minacciandolo, tanto da essere costretto a fermarsi. L’autista, con una mossa repentina, è riuscito a disarmarlo, sfilandogli il coltello dalle mani. Chiamati da alcuni cittadini testimoni del fatto, sul posto sono arrivati i carabinieri per raccogliere le testimonianze e identificare l’autore delle minacce. Per porto di armi od oggetti atti ad offendere, interruzione di pubblico servizio, minaccia aggravata, i carabinieri di Guastalla hanno denunciato un 29enne residente nella Bassa reggiana. L’autista, 50enne, si è poi presentato in caserma a Guastalla per formalizzare la denuncia a carico del 29enne.