Guastalla, rogo dolo di un autocarro in sosta

Gualtieri (Reggio Emilia), 18 giugno 2023 - I vigili del fuoco sono intervenuti nella notte a Gualtieri, nel cortile interno di capannoni, in via don Minzoni, nella zona industriale, dove era stato segnalato un incendio in un’area usata come parcheggio e area di manovra dei veicoli di varie imprese differenti. I bagliori delle fiamme hanno attirato l’attenzione dei passanti, i quali hanno dato l’allarme alla centrale operativa del 115. In via don Minzoni, alle porte del centro abitato del paese, sono arrivati i vigili del fuoco di Guastalla, mentre venivano mobilitate pure la squadra dei volontari di Luzzara e l’autobotte da Reggio. Rinforzi che poi non sono serviti. In breve tempo, infatti, l’incendio è stato domato dalla squadra del distaccamento della Bassa. Poi, insieme ai carabinieri del Radiomobile di Guastalla, sono stati effettuati accertamenti, portando all’ipotesi del gesto doloso ai danni del Renault Traffic con targa straniera. Sono in corso accertamenti per cercare di risalire alla proprietà del veicolo, oltre che alle cause e ai motivi del presunto gesto piromane. Non risultano conseguenze alle persone e neppure ad altre strutture che si trovavano nelle vicinanze del furgone distrutto dal rogo.