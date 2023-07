Guastalla, schianto fra auto davanti all'ospedale

Guastalla (Reggio Emilia), 6 luglio 2023 - Due donne sono rimaste ferite, nel tardo pomeriggio, in un incidente tra auto accaduto in via Allende a Guastalla, proprio all’ingresso del viale che porta al pronto soccorso e all’ospedale della Bassa. Per una probabile mancata precedenza, si sono scontrate due auto. A bordo di una Toyota Aygo si trovava una pensionata ottantenne residente a Guastalla, mentre sulla Mini Cooper c’era una donna di 35 anni, residente a Luzzara. In un attimo sul posto sono arrivati ambulanze e vigili del fuoco. Non c’è stato neppure bisogno di avvisare il 118, in quanto il rumore dello schianto ha subito richiamato vigili del fuoco e operatori del soccorso sanitario direttamente dalle loro sedi. Dopo le prime cure, con l’intervento del personale dell’autoinfermieristica, le due donne ferite sono state trasportate all’adiacente pronto soccorso per essere sottoposte ad ulteriori accertamenti. Il traffico è rimasto chiuso su una corsia di marcia di via Allende, con la viabilità concentrata sulla corsia opposta. Le donne ferite hanno riportato traumi vari ma non risultano in pericolo di vita. I rilievi sono stati eseguiti dagli agenti della polizia locale della Bassa Reggiana.