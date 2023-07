Guastalla, a Tagliata una festa dal valore sociale

Guastalla (Reggio Emilia), 30 luglio 2023 - Ci sono feste ed eventi fini a sé stessi, ma altri che rappresentano un alto valore sociale, soprattutto in paesi dove non ci sono negozi, non ci sono attrazioni, luoghi di svago se non quelli allestiti dagli stessi cittadini. Come accade a Tagliata di Guastalla, piccola frazione affacciata tra l’argine maestro del Po e la Provinciale per Reggiolo Una comunità che si ritrova al parco pubblico gestito dal locale gruppo sportivo, unico punto di riferimento per la gente del posto. Ed è molto attesa la festa paesana che a ogni estate si rinnova a Tagliata, in vista della sagra del patrono, dedicata alla Madonna della Neve, che quest’anno si svolge sabato 5 agosto. Intanto, in questi giorni, fino a lunedì sera, non mancano gli eventi ricreativi al parco, con una schiera di oltre cento volontari di ogni età che garantiscono un servizio alle migliaia di persone che visitano la loro festa paesana, ogni sera con eventi musicali e tanta gastronomia negli spazi attrezzati del parco frazione. Stasera balli country, domani un concerto acustico sono gli ingredienti proposti nell’area spettacoli. Una festa fatta anche di incontri e di socialità.