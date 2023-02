Guastalla, aggredisce carabiniere e viene arrestato

I carabinieri davanti al bar guastallese

Guastalla (Reggio Emilia), 22 febbraio 2023 – E’ entrato con una giovane donna nel bar Sport, al Centro sportivo Le Piscine, a Pieve di Guastalla. Ha consumato alcuni alcolici poi, in evidente stato di ebbrezza alcolica, i gestori non lo hanno più servito. Ma al momento di essere allontanato, per evitare che la situazione potesse degenerare, un trentenne reggiano, residente a Campagnola e domiciliato in zona, ha sferrato un calcio a una porta a vetri, danneggiandola. A quel punto è stato subito fermato da uno dei responsabili della struttura, insieme a un carabiniere fuori servizio, che per fortuna transitava da quelle parti. Il trentenne ha cercato di aggredire il militare, che si era regolarmente qualificato: prima lo ha spintonato, tentando inoltre di dargli una testata, senza riuscirci grazie al movimento del carabiniere, che è riuscito a schivare il colpo. Il trentenne è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. I carabinieri di Fabbrico lo hanno portato in caserma e poi agli arresti domiciliari, in attesa di comparire davanti al giudice, in tribunale.