Guastalla, allontanato dall'ex compagna per atti persecutori

Guastalla (Reggio Emilia), 23 dicembre 2023 - I carabinieri della caserma di Guastalla hanno eseguito un provvedimento di allontanamento e di divieto di ogni forma di comunicazione a carico di un 27enne abitante in zona, indagato per molestie attraverso pedinamenti, appostamenti, atti persecutori ai danni dell’ex compagna. Lui dovrà starle lontano almeno un chilometro e mezzo se non vuole peggiorare la situazione giudiziaria. Dallo scorso agosto il giovane tempestava la donna di telefonate, la seguiva in auto attraverso l’installazione di un dispositivo Gps, raggiungendola a casa, sul luogo di lavoro, sempre per riprendere contatti con lei. Una situazione da incubo per la giovane donna, con il rischio di possibili aggressioni fisiche. La denuncia ha portato alle indagini dei carabinieri di Guastalla, con la segnalazione del 27enne per atti persecutori. E ora si aggiunge pure il divieto di avvicinamento disposto dal giudice del tribunale reggiano, con l’aggiunta del divieto di comunicare con la vittima, anche attraverso altre persone.