Guastalla, arrestato per doppia evasioni dai domiciliari

Guastalla (Reggio Emilia), 24 giugno 2024 - Ha prima litigato in un parco pubblico, poi nella sua abitazione. E i carabinieri, nello svolgere accertamenti, hanno scoperto che l’uomo, un 40enne di origine marocchina abitante a Guastalla, non poteva uscire, in quanto agli arresti domiciliari per rapina. E per questo è stato arrestato, finendo in carcere per evasione. Inizialmente il 40enne è stato trovato dai carabinieri in un parco pubblico, nella zona di via Cavallo a Pieve di Guastalla, sanguinante e dolorante. Era stato portato in ospedale per le medicazioni, poi a casa. Successivamente era stata segnalata una lite in famiglia. Ma i carabinieri, giunti sul posto, avevano scoperto che lui non era in casa. E’ stato rintracciato poco distante, nei pressi del centro commerciale “Guastalla 2”. A quel punto gli è stata contestata l’evasione una seconda volta. Ma in questo caso non è stato riportato a casa, ma in carcere a Reggio, a disposizione dell’autorità giudiziaria.