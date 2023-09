"Guastalla: Bambini assaliti dalle zanzare nei parchi pubblici"

Bambini assaliti dalle zanzare nei parchi pubblici. Una situazione che viene segnalata da diversi genitori di Guastalla, anche attraverso messaggi scambiati su chat e social. E non mancano foto che documentano gli effetti degli insetti sul corpo dei bambini (foto), nonostante l’uso di appositi cerotti e prodotti farmaceutici contro le zanzare. Una mamma segnala addirittura "28 becconi sul corpo, di cui otto solo sul volto". Spesso i bambini delle scuole d’infanzia, con le belle giornate, vengono portati nei parchi pubblici. Ma qui vengono "assaliti" dalle zanzare.

Diverse le famiglie che hanno segnalato il problema, certamente da non sottovalutare. "Per cercare di sollecitare degli interventi abbiamo provato a contattare l’ufficio scuola e il Comune, ma purtroppo – dicono alcuni genitori – non abbiamo ottenuto risultati".