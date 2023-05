"Guastalla Bene Comune" incontra i cittadini: si parte da Tagliata

Al via da stasera incontri "all’aria aperta" per raccogliere idee, opinioni e suggerimenti per cambiare in meglio la vita e il territorio locale. Si tratta di incontri che il gruppo consiliare di maggioranza "Guastalla Bene Comune" organizza tra il centro e le frazioni.

Stasera alle 18,30 appuntamento al parco del circolo di Tagliata, giovedì sera al circolo di San Rocco, il 16 maggio al parco di San Giacomo, il 18 in piazza Galilei a San Martino, il 24 al parco di via Comunità Europea a Pieve. E poi incontri a San Giorgio, Baccanello, piazza Matteotti, piazza Primo Maggio, San Girolamo, fino all’ultima tappa, l’8 giugno, alla scuola Arcobaleno di via Giovanni XXIII. Tutti gli incontri si svolgono con inizio alle 18,30.