Guastalla, botte alla compagna dell'ex marito

Guastalla (Reggio Emilia), 4 dicembre 2023 – I carabinieri della caserma di Guastalla hanno denunciato per lesioni una donna, accusata di aver aggredito l’attuale compagna dell’ex marito, colpita a schiaffi al volto, facendole pure cadere gli occhiali che indossava. E’ stata pure strattonata, fino all’intervento dell’ex marito, che ha interrotto l’azione violenza, oltretutto filmando la scena con un telefonino per avere prove di quanto stava avvenendo. La vittima è stata poi medicata in ospedale per traumi guaribili in pochi giorni. Una donna di 42 anni, abitante nel Mantovano, è stata denunciata per questi fatti, avvenuti a inizio ottobre. La vittima era davanti alla sua abitazione, raggiunta dall’ex moglie del compagno. Prima una discussione verbale, poi l’aggressione. Dopo le medicazioni in ospedale guastallese, si è recata alla vicina caserma dei carabinieri per sporgere denuncia. Sono state avviate indagini, anche usando le immagini registrate con il telefonino, che ora hanno portato alla denuncia della 42enne, che dovrà rispondere del reato di lesioni.