Guastalla, botte tra ragazzine per il fidanzato "conteso"

Guastalla (Reggio Emilia), 9 agosto 2023 – Un diverbio tra ragazze minorenni è sfociato in una denuncia al Tribunale dei minori di una sedicenne, accusata di lesioni personali e violenza privata. E’ accaduto a inizio giugno, in un luogo di ritrovo frequentato anche da molti giovanissimi, nella zona di Guastalla. La sedicenne ha accusato una ragazza di 17 anni di aver tentato un approccio con il suo fidanzato. E questo ha scatenato un diverbio, forse anche con incomprensioni, che ha spinto la ragazzina più giovane a reagire in modo violento. Ha afferrato per i capelli la sua “rivale”, per poi portarla fuori dal locale, dove l’ha colpita con schiaffi e pugni, per poi allontanarsi, convinta, a suo parere, di averle dato una “lezione”. Sul posto è arrivata la madre della vittima, che ha richiesto l’intervento dei carabinieri di Guastalla. Poi il trasferimento in pronto soccorso per medicare escoriazioni guaribili in un paio di giorni. E la mattina successiva, in caserma a Guastalla, è stata sporta formale denuncia su quanto accaduto. I successivi accertamenti hanno poi portato alla denuncia della sedicenne al tribunale dei Minori.