Guastalla, coppia nei guai per spaccio di droga

Guastalla (Reggio Emilia), 13 novembre 2023 - E’ finita nei guai una coppia, lui 34enne lei di 33 anni, che i carabinieri della caserma di Guastalla hanno denunciato per concorso in detenzione di droga a fini di spaccio. Un’attività che, secondo le indagini, proseguiva da almeno quattro anni, con 240 cessioni di cocaina a un cliente, per un valore di almeno ventimila euro. L’autorità giudiziaria ora ha disposto il divieto di dimora nel Reggiano per l’uomo e l’obbligo di presentazione in caserma per la donna. Un’indagine iniziata poco più di un anno fa ad opera dei carabinieri di Guastalla, quando il 34enne in auto aveva cercato di evitare un controllo abbandonando la vettura per poi fuggire a piedi. In auto c’erano due telefonini e una dose di cocaina, oltre ad appunti vari. Si è arrivati a ricostruire una fitta rete di spaccio, in particolare verso una persona, risultato aver acquistato spesso la cocaina, per un giro d’affari sostanzioso, con consegne effettuate dall’uomo e pure dalla compagna. Entrambi sono stati denunciati e ora sono scattati pure i provvedimenti cautelari emessi dalla magistratura, che ha condiviso il risultato delle indagini dei militari dell’Arma.