Guastalla, denunciato il rapinatore del market Di Tutto

Guastalla (Reggio Emilia), 29 marzo 2025 – Come era facilmente prevedibile, grazie anche alle indicazioni da subito fornite da telecamere e testimonianze, è stato risolto il caso della rapina al market Di Tutto di Guastalla, avvenuto la scorsa settimana in via Foscolo, ad opera di un giovane poi fuggito a piedi con un bottino di seicento euro. Con l’accusa di rapina aggravata, è stato denunciato un ragazzo ancora minorenne, residente nella Bassa. I carabinieri hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza del negozio. In particolare, una telecamera esterna ha fornito un indizio basilare, ovvero la ripresa del volto del giovane, che una volta fuori dal negozio ha tolto il cappuccio che copriva gran parte della faccia. Quando i militari hanno raggiunto l'abitazione del giovane, la perquisizione domiciliare ha permesso di recuperare indumenti analoghi a quelli indossati dal rapinatore. Inoltre, il volto corrispondeva a quello ripreso dalla telecamera durante la fuga. In presenza della madre, il minore ha ammesso le responsabilità e ha collaborato con i carabinieri, consegnando la pistola utilizzata durante la rapina accompagnata da ulteriori accessori impiegati per il travestimento. L'arma, come ipotizzato da subito, si è rivelata essere una scacciacani senza il tappo rosso.