Guastalla, denunciato il vandalo del centro storico

Guastalla (Reggio Emilia), 1 luglio 2024 - E’ stato identificato e denunciato il presunto autore dei vandalismi ad una trentina di auto in sosta, avvenuti nei giorni scorsi in centro a Guastalla. Come già annunciato, erano stati diversi gli episodi segnalati ai carabinieri da varie strade del cuore della cittadina. Grazie ai sistemi di videosorveglianza e alle testimonianze raccolte, si è risaluti a un giovane di 25 anni, di origine straniera e domiciliato nella Bassa, accusato di danneggiamento aggravato e continuato. Era accaduto la notte del 20 giugno. L’autore dei danneggiamenti era stato pure rincorso da alcuni testimoni. Grazie a un video, i carabinieri hanno identificato il vandalo, che se la sarebbe presa anche con alcune bici parcheggiate nella zona di galleria Gonzaga, sempre in centro. Con un oggetto appuntito, inoltre, erano state segnate numerose vetture. L’analisi delle immagini della videosorveglianza ha permesso di fornire utili elementi per identificare l’autore dei danni, che ora è stato denunciato, chiamato ovviamente a risarcire i danni una volta che sarà concluso l’iter giudiziario. Da chiarire i motivi del vandalismo, non escludendo possa essere da ricondurre ad abuso di alcolici.