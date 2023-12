Guastalla, denunciato per l'aggressione alla barista

Guastalla (Reggio Emilia), 16 dicembre 2023 – La barista era solita chiamare un cliente con un simpatico soprannome. Ma quella mattina il cliente non ha gradito il nomignolo. E così un uomo di 53 anni, residente nel Mantovano, la mattina del 4 ottobre scorso si è avvicinato al bancone del locale e ha afferrato con violenza la maglia della barista, all’altezza del braccio sinistro, fino a strappargliela, aggiunge pure minacce: “A mezzogiorno se dici una parola ti massacro”. Una situazione che ha scosso emotivamente la donna, trentenne, che non si aspettava una simile reazione a un saluto scherzoso, che si ripeteva quasi ogni mattina. E così si è recata in caserma, dai carabinieri, per segnalare la vicenda, mettendo a disposizione pure le immagini della videosorveglianza interna che avevano ripreso tutta la scena. Dopo aver formalizzato la denuncia, i militari della caserma di Guastalla hanno avviato le indagini, ascoltando i testimoni e analizzando i fotogrammi del filmato, arrivando alla denuncia a carico del 53enne, per percosse, danneggiamento e minaccia. Ora la vicenda è al vaglio della magistratura.