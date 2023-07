Guastalla, denunciato per minacce e danni alle Poste

Guastalla (Reggio Emilia), 28 luglio 2023 – Una mancata operazione di prelievo di denaro ha provato una reazione che ha fatto scattare l’allarme, all’ufficio postale di Guastalla, dove nei giorni scorsi un uomo di 54 anni pretendeva denaro da un libretto postale intestato a sua madre con una carta bancoposta al momento non valida. Al rifiuto di consegnare il denaro, un uomo di 54 anni ha reagito con rabbia, finendo per essere denunciato per danneggiamento e interruzione di pubblico servizio, dopo aver danneggiato due plexiglass divisato e un divisorio in legno. Agli operatori l’uomo ha pure rivolto frasi minacciose: “Spacco tutto, mi dovete dare i soldi perché devo mangiare”, una delle frasi riferite dai testimoni. All’interno dell’ufficio erano presenti oltre agli operatori di sportello anche altri clienti, in attesa di essere serviti, che spaventati sono usciti dalla struttura. Il servizio postale è stato interrotto per circa 15 minuti, per poi riprendere la normale attività dopo l’intervento di due pattuglie dei carabinieri con un rinforzo della polizia locale. Per fortuna non si registrano conseguenze alle persone. Il 54enne, dopo essere stato calmato dai carabinieri, si è allontanato. Ma non ha evitato la denuncia, ora al vaglio della magistratura.