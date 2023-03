Guastalla, donna viene urtata e subito soccorsa dall’auto del servizio domiciliare infermieristico

Una donna di 56 anni, C.F., abitante a Reggiolo, è rimasta ferita in un incidente accaduto ieri mattina verso le 11 sulla circonvallazione di Guastalla, all’incrocio con piazza Marconi, a pochi metri dalla stazione ferroviaria. Per cause al vaglio della polizia stradale, la donna – che era a piedi – è stata urtata all’incrocio da un’autovettura, una Lancia Ypsilon, in uso al servizio domiciliare infermieristico locale.

Proprio il personale sanitario a bordo della vettura ha fornito subito il primo soccorso sanitario. Sul posto sono arrivati pure l’ambulanza della Croce rossa locale e l’autoinfermieristica. La donna ferita è stata poi accompagnata al vicino pronto soccorso. Le sue condizioni non risultano preoccupanti.