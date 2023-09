Guastalla, droga nello zaino e in camera da letto

Guastalla (Reggio Emilia), 23 settembre 2023 - In un normale controllo dei carabinieri, è apparso piuttosto nervoso, facendo insospettire la pattuglia del 112 che stava eseguendo l’accertamento. E gli approfondimenti della verifica ha in effetti portato, l’altro pomeriggio a Guastalla, a scoprire un uomo di 43 anni in possesso di sessanta grammi di marijuana e altri cinquanta grammi di hashish, nascosti in parte in uno zaino e in parte nella camera da letto della sua abitazione. L’uomo è stato denunciato per detenzione di droga ai fini di spaccio, con la sostanza che è stata sequestrata. Il 43enne era seduto all’esterno di un locale pubblico. Gli sono stati chiesti i documenti. C’era già il sospetto che fosse in possesso di droga, anche per precedenti accertamenti svolti nei suoi confronti. Spontaneamente ha mostrato hashish e marijuana che aveva nello zaino. Ma nel corso della perquisizione domiciliare è emersa altra droga, ovvero quattro pezzi di hashish per quasi mezzo etto di peso, che erano in camera da letto. A quel punto l’uomo è stato portato in caserma e al termine delle formalità di rito è stato denunciato alla magistratura.