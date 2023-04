Guastalla e Cavriago esaltano la natura

Con l’arrivo della primavera si moltiplicano gli eventi dedicati a fiori, piante e natura. Oggi la natura sboccia in centro a Guastalla con "Naturambiente", l’ecofesta di primavera con stand gastronomici, hobbisti, mercatino, animazioni e altro ancora. Nel pomeriggio anche workshop per imparare a fare l’orto sul balcone e i saponi ecologici, una sfilata dei cani e il concorso di salami casalini e bisulan. Fiori e piante anche a Cavriago, con "Di Fiore in Fiore", nel parco del centro Multiplo. In esposizione pure piante resistenti alla siccità e soluzioni innovative per la gestione del verde. E poi atelier per adulti e bimbi per realizzare composizioni floreali.