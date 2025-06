Guastalla, ebbro denunciato per offese ai carabinieri

Guastalla (Reggio Emilia), 12 giugno 2025 – A una normale richiesta di fornire la propria identità a un controllo dei carabinieri, un uomo di 53 anni, in evidente stato di ebbrezza alcolica, si è avvicinato all’auto di servizio del 112 cercando di aprire le portiere, durante un intervento a un bar di Guastalla, dove era stata segnalata musica troppo alta, in tarda serata. Mentre i militari uscivano dal locale pubblico hanno notato il 53enne, invitato ad allontanarsi dal veicolo del 112. A quel punto, però, l’uomo ha reagito con atteggiamento spavaldo e minaccioso, inveendo verbalmente contro gli operanti con frasi offensive e oltraggiose. E’ stato riportato alla calma dai militari, per poi essere identificato. Per lui è scattata la denuncia per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, venendo pure sanzionato amministrativamente per ubriachezza molesta. Non è chiaro cosa volesse fare all’auto dei carabinieri, ma il suo successivo comportamento ha portato alla denuncia alla magistratura.