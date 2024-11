Guastalla, ferita alla gola nella lite domestica

Guastalla (Reggio Emilia), 9 novembre 2024 - Dramma sfiorato in serata in un appartamento di via San Ferdinando, in centro a Guastalla, dove una lite domestica ha rischiato di trasformarsi in dramma quando un uomo ha usato un coltello, ferendo la compagna alla gola. E’ accaduto verso le 22. Per fortuna il taglio non è risultato profondo e la donna, di origine straniera, è stata accompagnata in ambulanza al vicino pronto soccorso ospedaliero dopo essere stata visitata e medicata dal personale sanitario direttamente sul posto. Sono accorsi in fretta anche i carabinieri del Radiomobile e gli agenti della polizia locale come rinforzo, in quanto subito non era chiara l’esatta dinamica dei fatti e il numero di persone coinvolte nel diverbio. Sono arrivati pure l’ambulanza della Croce rossa, l’autoinfermieristica e il personale dell’automedica. L’uomo, ritenuto l’autore del ferimento, è stato portato in caserma per accertamenti. La sua posizione è al vaglio degli inquirenti.