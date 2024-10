Guastalla, ferito in ospedale dal cedimento del controsoffitto

Guastalla (Reggio Emilia), 4 ottobre 2024 - Stava per raggiungere lo sportello del Cup, al piano terra dell’ospedale di Guastalla, per accedere a un esame di laboratorio. Ma all’improvviso si è visto cadere addosso un grosso pezzo di controsoffitto, accanto un’area delimitata a causa di alcune infiltrazioni. La caduta è avvenuta in uno spazio in quel momento libero al passaggio, dove si trovava Antimo Pappadia, ex consigliere comunale pentastellato di Reggiolo, che è stato colpito sulla testa e alla spalla, davanti agli occhi di numerose persone che, verso le 9, erano in attesa al Cup. Pappadia è stato raggiunto da personale sanitario. Sul posto è arrivato un medico, che ha poi accompagnato Pappadia in pronto soccorso, dove per fortuna non è stato rilevato nulla di grave. Ma per escludere ogni possibile complicanza, è stato sottoposto pure a esami radiologici e alla Tac, conclusi solo fra la tarda mattinata e il primo pomeriggio. “Non mi aspettavo di venire in ospedale per essere curato e ritrovarmi con un trauma cranico per caduta di un controsoffitto”, dichiara Antimo. Sulla vicenda interviene anche Paola Soragni, del Movimento per Reggio Emilia: “Noi vogliamo la sanità pubblica, quella in cui il servizio è garantito, per tutti, dove nelle strutture si può fare prevenzione e cura, non dove essere danneggiati. E intanto la sanità privata si sfrega le mani”.