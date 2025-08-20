Guastalla, finisce in carcere dopo la condanna per droga

Guastalla (Reggio Emilia), 20 agosto 2025 - Finisce in carcere, per espiare la condanna ormai definitiva, un pakistano di 51 anni, abitante a Guastalla, indagato e poi finito sotto processo nell’ambito di importanti operazioni antidroga. E’ stato condannato per due episodi distinti di traffico e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: la Lot Bis del 2019, che aveva fatto emergere un sistema di importazione di eroina dal Pakistan in Italia attraverso i corrieri ovulatori, e in seguito a un controllo avvenuto due anni prima a Reggiolo, con lo straniero trovato in possesso di oltre trecento grammi di eroina suddivisa in trenta ovuli. Per questi fatti è stato condannato a tre anni e otto mesi, e a quattro anni, per un totale di sette anni e otto mesi di reclusione. Ha già scontato sei mesi di carcere. Il resto della condanna resta da espiare in cella. Ora, con le sentenze definitive, è scattato il provvedimento giudiziario, eseguito ora dai carabinieri di Guastalla, i quali hanno rintracciato il pakistano 51enne per essere portato prima in caserma e poi in carcere a Reggio. Oltre alla pena detentiva, a suo carico anche multe per oltre trentamila euro e interdizione dai pubblici uffici per cinque anni.