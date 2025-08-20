Guastalla, finisce in carcere dopo la condanna per droga

Sam, un addio pesante

CronacaGuastalla, finisce in carcere dopo la condanna per droga
20 ago 2025
ANTONIO LECCI
Cronaca
Un pakistano di 51 anni indagato per un traffico internazionale di eroina

Il 51enne è stato trasferito in carcere

Guastalla (Reggio Emilia), 20 agosto 2025 - Finisce in carcere, per espiare la condanna ormai definitiva, un pakistano di 51 anni, abitante a Guastalla, indagato e poi finito sotto processo nell’ambito di importanti operazioni antidroga. E’ stato condannato per due episodi distinti di traffico e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: la Lot Bis del 2019, che aveva fatto emergere un sistema di importazione di eroina dal Pakistan in Italia attraverso i corrieri ovulatori, e in seguito a un controllo avvenuto due anni prima a Reggiolo, con lo straniero trovato in possesso di oltre trecento grammi di eroina suddivisa in trenta ovuli. Per questi fatti è stato condannato a tre anni e otto mesi, e a quattro anni, per un totale di sette anni e otto mesi di reclusione. Ha già scontato sei mesi di carcere. Il resto della condanna resta da espiare in cella. Ora, con le sentenze definitive, è scattato il provvedimento giudiziario, eseguito ora dai carabinieri di Guastalla, i quali hanno rintracciato il pakistano 51enne per essere portato prima in caserma e poi in carcere a Reggio. Oltre alla pena detentiva, a suo carico anche multe per oltre trentamila euro e interdizione dai pubblici uffici per cinque anni. 

© Riproduzione riservata