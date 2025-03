Guastalla, finisce in carcere per maltrattamenti in famiglia

Guastalla (Reggio Emilia), 6 marzo 2025 - E’ diventata definitiva una condanna, risalente a fatti avvenuti ormai cinque anni fa, di un uomo di 46 anni, già residente a Suzzara di Mantova, accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate ai danni di moglie e figlia. Nel dicembre 2023 il tribunale di Mantova lo ha condannato a due anni e sei mesi di reclusione, oltre alla sospensione della patria potestà per quattro anni a mezzo. La Corte d’appello bresciana ha poi dichiarato inammissibile l’appello dell’imputato, con la condanna diventata esecutiva lo scorso ottobre. E ora l’ufficio esecuzioni penali del competente tribunale ha emesso l’ordine di carcerazione per l’espiazione della pena. Provvedimento eseguito dai carabinieri della caserma di Guastalla, la cittadina dove l’uomo ora risiede. I maltrattamenti si sarebbero avuti anche dopo il trasferimento nel Reggiano, tanto che nel 2023 era stato sottoposto al divieto di avvicinamento alla moglie e alla figlia. Era accusato di aver costretto la figlia di 11 anni a prendersi cura dei fratellini, cambiare i pannolini e a sbrigare faccende domestiche. E quando non soddisfatto si sarebbe lasciato andare ad atteggiamenti violenti verso moglie e figlia. Ora si trova in carcere per espiare la pena detentiva.