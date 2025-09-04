Guastalla, flash mob per la pace al lido Po

Guastalla (Reggio Emilia), 4 settembre 2025 – Oltre un centinaio di persone, con molte famiglie e bambini, ha preso parte in serata al flash mob organizzato al lido Po di Guastalla in occasione della partenza della Global Sumud Flotilla dai porti siciliani. Un segno di adesione del Comune di Guastalla alla mobilitazione nazionale “Da ogni fiume a ogni mare”. I partecipanti sono stati sono invitati a portare una barchetta di carta decorata con i colori palestinesi e un messaggio di pace. Oltre a esprimere la solidarietà alla flottiglia, il flashmob ha voluto anche attirare l'attenzione sulle lotte dei popoli indigeni a livello globale e riaffermare l'importanza degli spazi pubblici come luoghi di solidarietà e di lotta pacifica. Presenti le autorità locali guidate dal sindaco Paolo Dallasta, oltre a esponenti del mondo pacifista, rappresentanti delle comunità straniere, in particolare pakistane e del nord Africa. L’area antistante l’attracco fluviale si è riempito di piccole barche di carta, oltre che di una in legno, come simbolo di pace. E proprio i ragazzini autori di una delle barche hanno simbolicamente messo nelle acque del Po alcune barchette, grazie alla disponibilità di Guido Chiericati, che ha messo a disposizione la sua barca per le operazioni in acqua.