Guastalla, folla in basilica per l'addio a Nicola Folloni

L'addio a Nicola Folloni

Guastalla (Reggio Emilia), 24 gennaio 2023 - Saranno il sorriso e la gentilezza a restare nei cuori di coloro che hanno conosciuto Nicola Folloni, l’assistente capo di polizia locale della Bassa Reggiana, stroncato a 48 anni di età da un malore, sabato pomeriggio, mentre in caserma a Guastalla stava per prendere servizio insieme a un collega. Gremita la basilica, stamattina a Pieve di Guastalla, per i funerali, con il picchetto d’onore composto dai colleghi, nel cortile esterno e nella chiesa romanica. E poi tantissimi cittadini, amici di Nicola, insieme a sindaci della Bassa in rappresentanza dei Comuni del territorio, le varie forze dell’ordine con i comandi locali di polizia stradale, carabinieri e guardia di finanza, le associazioni del volontariato con i loro gonfaloni listati a lutto. Monsignor Francesco Marmiroli, all’omelia, ha spiegato come simili situazioni possono essere commentate solo con il silenzio, tra lo sbigottimento e la sorpresa, di fronte al senso di precarietà e di imprevedibilità che colpiscono con questi lutti. Ha ricordato quanti siano gli estimatori di Nicola, i suoi compagni di lavoro che ricordano un uomo buono, rispettoso, capace di portare serenità in un lavoro non esente da difficoltà e talvolta da incomprensioni. E non poteva mancare il ricordo del sorriso gioioso di Nicola, ricordato in chiesa dai colleghi, con il grido: assistente capo Nicola Folloni, presente. Molte le attestazioni di cordoglio ai familiari di Nicola: la moglie e collega Valentina Nasi, la figlia Giulia, la madre Fausta, il fratello Paolo e altri parenti. “Il ricordo del suo sorriso ci accompagnerà nel nostro servizio quotidiano”, il messaggio lasciato dai colleghi. Dopo la messa il feretro è stato trasferito per la cremazione.