Guastalla, furti e vandalismi in centro storico

Guastalla (Reggio Emilia), 20 giugno 2024 – Ancora vandalismi e danneggiamenti in centro a Guastalla. Dopo i vari episodi avvenuti nella zona stazione, nei pressi di piazza della Repubblica e pure nel quartiere di Pieve, i vandali hanno agito pure tra via San Francesco, corso Prampolini, spostandosi anche in galleria Gonzaga. Secondo le denunce presentate alla locale caserma dei carabinieri, risultano danneggiati almeno otto autoveicoli in sosta, con segni alla carrozzeria, probabilmente lasciati attraverso graffiature con oggetti appuntiti. E in galleria Gonzaga, nel cuore del centro storico, alcune bicicletta sono state gettate a terra, con due veicoli che sono stati privati delle ruote anteriori. Forse un furto alla base di questo gesto. I carabinieri della caserma di Guastalla hanno avviato le indagini per risalire agli autori di questi gesti. Nella zona, almeno in galleria Gonzaga, sono presenti telecamere, sperando che siano state in funzione al momento in cui sono stati commessi i reati.