Guastalla, gestione dei cimiteri alla Sabar

Guastalla (Reggio Emilia), 27 luglio 2023 - Dal primo agosto la gestione dei cimiteri di Guastalla passa alla società Sabar, seguendo così le scelte degli altri sette Comuni del distretto della Bassa, che da tempo hanno affidato manutenzione e gestione cimiteriale alla società pubblica intercomunale con sede a Novellara. Diventano così 21 i cimiteri gestiti da Sabar sul territorio della Bassa, aggiungendo i quattro di Guastalla: viale Cappuccini, San Martino, San Girolamo e San Rocco. Una scelta che dovrebbe portare a un miglioramento della manutenzione generale delle strutture guastallesi, finora spesso al centro di proteste e polemiche. L’esperienza maturata da Sabar nel settore cimiteriale, la disponibilità di diverse figure professionali e di una gamma completa di mezzi e strumentazioni offrirà una migliore manutenzione. Lo sportello al cittadino dei servizi cimiteriali non viene delocalizzato e continua ad essere garantito agli uffici del municipio. I cittadini avranno presto la possibilità di comunicare direttamente a Sabar eventuali disservizi o guasti, anche tramite le schede “gialle” di segnalazione che verranno messe a disposizione all’ingresso di tutti i cimiteri in corrispondenza di apposite cassette trasparenti dove riporre le proprie osservazioni anche in maniera anonima.