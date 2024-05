Incidente a Guastalla, grave 48enne dopo la sbandata in Vespa

Guastalla (Reggio Emilia), 18 maggio 2024 - Stava percorrendo via Ponte Pietra, a San Giacomo di Guastalla, quando ha improvvisamente sbandato in sella a una Vespa 125, schiantandosi contro il palo di sostegno della segnaletica che indica l’inizio del centro abitato guastallese.

Il conducente, un uomo di 48 anni, residente a Novellara, è rimasto gravemente ferito in particolare per un trauma facciale. Dopo lo schianto, al Vespa è finita dalla parte opposta della strada, mentre l’uomo è stato sbalzato ad alcuni metri di distanza, finendo nel fossato laterale, per fortuna vuoto, senza acqua.

Sono stati alcuni residenti in zona, accortisi dell’incidente, a dare l’allarme ai soccorsi. Sono arrivati in breve tempo l’ambulanza della Croce rossa con automedica, autoinfermieristica, oltre all’elisoccorso decollato da Parma e atterrato in un campo vicino al luogo dell’incidente.

Dopo le prime cure, il 48enne è stato caricato a bordo del velivolo del 118 e trasferito d’urgenza all’ospedale Maggiore di Parma, in condizioni giudicate piuttosto serie. Sul posto, per i rilievi di legge, sono intervenuti gli agenti della polizia locale della Bassa Reggiana. Il tratto di strada interessato dall’incidente è rimasto chiuso per quasi un’ora, per consentire i soccorsi sanitari e i primi rilievi tecnici.