Guastalla, il blitz a Poviglio vale il primato

di Federico Prati

Allai-gol e il Guastalla firma il blitz sulla Povigliese, regalandosi lo scettro del girone C di Prima categoria. Merito anche dei cugini del Novellara che bloccano sull’1-1 il San Damaso grazie ad un acuto di Parenti. Sul neutro di Castelnovo Sotto, sblocca su penalty il rossoblù Zani al 2’, nella ripresa Benassi punisce la difesa guastallese, ma a 15’ dal gong l’invito di Ferati pesca la deviazione del rientrante Allai. Non ha pietà il bomber ex di turno Matteo Ligabue che con una doppietta mette le ali al Daino Santa Croce che espugna (4-1) il ‘Barani’, feudo del Boca Barco. Primo hurrà stagionale e in rimonta per lo United Albinea che negli ultimi 20’ piega (2-1) un Campogalliano passato con la zampata del sempreverde bomber Ierardi. Azione di Silipo che guadagna il fondo e pesca in area l’accorrente Bertolani per il pari, poi al 94’ il locale doc Iori insacca da pochi passi sugli sviluppi di una punizione respinta dal palo. Non pervenuta la Campeginese infilzata tre volte sul terreno della Modenese.

Ko casalingo per il San Prospero Correggio che paga la sterilità offensiva contro una Madonnina spinta dall’estro di Pioppi e dall’astuzia dell’ex casalgrandese Shpijati; nella ripresa l’acuto di Turci rianima i biancocelesti che attaccano a testa bassa, senza creare però pericoli.

Ribaltone nel girone reggiano di Seconda categoria dove il Boma Fellegara, corsaro a Casina, mette la freccia sul Vetto, battuto dagli Original Celtic Bhoys, e conquista il primato. Per la truppa di mister Troccoli sblocca il difensore Costa di testa su corner, quindi nella ripresa spizzata di Corradini e tiro a incrociare di Rivi. Un gol-lampo del centrocampista Soranno fa esultare al ‘Maracanà’ il Carpineti nel derby con l’Atletic Progetto Montagna. Avvio sprint degli Original Celtic Bhoys che calano subito il tris (3-1) su un Vetto disorientato: deviazione di Dabre, shoot di Boukal che centra il palo e poi il guardiano Campi terminando nel sacco, infine stoccata di Sidibeh, mentre gli ospiti accorciano allo scadere col neo-entrato Cavalletti. Primo hurrà stagionale per la Barcaccia che piega in rimonta la matricola Rivalta passata col penalty dello specialista Falbo. Per gli enzani double di Mirabella e conclusione precisa di Mazzoni. Ripartenza immediata del Reggiolo (girone E) che s’impone (2-4) a Carpi contro la Cabassi: double di Cerchiara, punizione di Addae e deviazione in mischia di Malavasi. Scintillante blitz della Virtus Mandrio (1-5) ai danni della Virtus Possidiese con gara già indirizzata nella prima frazione grazie al tocco di Culzoni e alla spettacolare rovesciata di Lambruschini. Nella ripresa inzuccata di Previdi da angolo, infine sigilli di Melis e Davolio Marani. Botta e risposta nel big-match di Terza fra Gatta e Puianello che comandano ancora a braccetto. Destro di Cissè per i granata annullato all’89’ dalla rete in mischia griffata Di Iorio. Risale ancora la Plaza che regola (4-1) il Collagna a segno prima del riposo col penalty di Bertucci; per i locali indirizzano subito Nikolaj Lusetti e capitan Soncini, quindi nella ripresa in buca Casini e ancora Lusetti su travolgente azione personale.