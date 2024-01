Guastalla, il patrono porta elogi alla polizia locale

Guastalla (Reggio Emilia), 19 gennaio 2024 - La polizia locale della Bassa Reggiana, che coinvolge otto Comuni, ha celebrato la festa del patrono, San Sebastiano, ritrovandosi con le autorità locali e gli altri corpi di polizia per la messa nel duomo di Guastalla. Un appuntamento tradizionale per gli agenti coordinati dal comandante Francesco Crudo. La messa è stata celebrata dal monsignor Francesco Marmiroli, il quale ha colto l’occasione per ringraziare uomini e donne in divisa per il loro servizio a favore della comunità e del bene collettivo. Presenti anche i rappresentanti dei vari Comuni. E’ stata pure l’occasione per ricordare Nicola Folloni, il giovane agente deceduto in servizio un anno fa, colto da malore mentre si trovava nella caserma guastallese. Dopo la messa sono stati premiati agenti che si sono evidenziati in servizi particolari a favore dei citrini. Fabio Savino e Simone Borriello sono stati riconosciuti per un intervento che ha permesso di portare soccorso a una donna con nipote in tenera età bloccati sotto il sole cocente nell’auto in panne, con situazione di potenziale pericolo. Clarice Pignagnoli e Lorenzo Del Pin elogiati per aver permesso di fermare il conducente di una vettura sportiva, risultato senza patente e già recidivo, bloccato dopo un lungo inseguimento. Elogio anche per l’ispettore Domenichini, gli assistenti Maramotti e Dalai e l’agente Melegari per aver evitato il gesto estremo di una donna. Riconoscimento infine a Matteo Marconi, Natascia Maramotti e Cristian Sassi per aver messo in sicurezza una ragazza minorenne alle prese con una situazione di degrado nell’ambito familiare. Elogio per Angelo Orlandelli e Alessandro Gandolfi per il lavoro svolto nel rintraccio di un conducente che aveva provocato un incidente con esito mortale.