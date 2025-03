Guastalla, in cella per furti e una violenta rapina

Guastalla (Reggio Emilia), 22 marzo 2025 – Per diversi anni, tra il 1992 e il 2010, ha commesso reati contro il patrimonio e la persona, con le condanne ora diventate definitive per una pena residua da scontare di quasi cinque anni e due mesi. La pena, ormai definitiva, ha portato l’Ufficio esecuzioni penali del tribunale reggiano ad emettere l’ordine di carcerazione per espiare la condanna a carico di un uomo di 61 anni, residente a Guastalla, dove i carabinieri lo hanno raggiunto per portarlo in cella. Tra gli episodi più gravi a lui imputati figura la rapina dell’aprile 2010 negli spogliatoi di un’azienda di Reggio, dove era stato sorpreso da un dipendente mentre forzava gli armadietti con una forbice. Una volta scoperto, il 61enne si era avventato contro il dipendente colpendolo con la forbice e ferendolo all’avambraccio sinistro per poi cercare di fuggire senza riuscirci, in quanto bloccato dall’arrivo delle forze dell’ordine. Le altre condanne sono riferite a furti e reati contro la persona le cui sentenze sono confluite in un provvedimento di cumulo pene, la cui esecuzione era stata sospesa. Ieri pomeriggio, l’uomo è stato rintracciato dai carabinieri di Guastalla e portato in carcere.