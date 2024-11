Guastalla, in fiamme tovaglie usate del ristorante

Guastalla (Reggio Emilia), 18 novembre 2024 - Sono in corso indagini su un incendio che è divampato poco dopo le due della scorsa notte in un area utilizzata come deposito da un ristorante in piazzale Marconi a Guastalla, nella zona della stazione ferroviaria. Le fiamme sono scaturite da un locale del magazzino adibito a stoccaggio di tovaglie e tovaglioli usati, destinati al lavaggio. Alla vista del fuoco, gli stessi operatori del locale pubblico sono intervenuti con un estintore, con i vigili del fuoco della vicina sede che hanno poi completato le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza. Risulta interessata solo una zona esterna al locale, senza particolari danni all’area interna, con conseguenze dunque limitate. Sul posto anche i carabinieri per poter effettuare accertamenti insieme ai vigili del fuoco. Non si esclude alcuna ipotesi. Potrebbe essersi trattato dell’azione di un mozzicone di sigaretta oppure un possibile episodio doloso. Nella zona ci sono telecamere, le cui immagini potrebbero dare togliere ogni dubbio sulla vicenda.