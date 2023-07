Guastalla, inaugurato il ristrutturato pronto soccorso

Guastalla (Reggio Emilia), 12 luglio 2023 - E’ stato inaugurato stamattina il rinnovato pronto soccorso dell’ospedale di Guastalla, già attivo da alcuni giorni dopo il ritorno negli spazi ristrutturati e ampliati. Le autorità civili e militari, con i sindaci del distretto della Bassa, comandi di polizia, carabinieri e finanza, i rappresentanti delle associazioni del volontariato legate alla sanità locale, ma soprattutto il personale medico, infermieristico e ausiliario del pronto soccorso, rappresentato dal medico Stefano De Pietri e dal responsabile degli infermieri, Luca Salvarani. Presenti pure il direttore generale dell’Azienda sanitaria locale, Cristina Marchesi, i vertici sanitari dell’ospedale guastallese, oltre alla dottoressa Cinzia Gentile, che oltre a ricoprire il ruolo di direttore del distretto sanitario, ora occupa anche il ruolo di direttore sanitario ospedaliero a livello provinciale, dopo la partenza della dottoressa Nicoletta Natalini, ora in servizio nelle Marche. L’inaugurazione è stata accompagnata dagli interventi delle varie autorità, fino alla benedizione impartita da monsignor Francesco Marmiroli all’ingresso della struttura di primo soccorso, per poi procedere con il taglio del nastro tricolore con il responsabile del’Emergenza-urgenza, Stefano De Pietri, affiancato dalle autorità. E’ seguita una visita al reparto, anche stamattina frequentato da numerosi pazienti che necessitano di cure mediche e visite di controllo. Ma i lavori non sono finiti. Ora è in programma l’adeguamento antisismico di una grossa ala dell’ospedale, all’altezza dell’ex pronto soccorso, che permetterà alla di ampliare ulteriormente l’emergenza urgenza guastallese. Ma da lunedì prossimo dall’ospedale di Guastalla si trasferisce l’automedica a Novellara, accorpata con il servizio per il distretto di Correggio. Una situazione, questa, che da molti viene considerata come un calo nel servizio dell’emergenza urgenza nella Bassa reggiana.