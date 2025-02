Guastalla, incendio distrugge tetto a San Rocco

Guastalla (Reggio Emilia), 22 febbraio 2025 - Ancora un incendio di abitazione nella Bassa.

Nuovo incendio a San Rocco

Dopo il rogo che la sera prima ha distrutto un casolare di campagna in fase di ristrutturazione alle porte di Brescello, nella serata odierna si è verificato un altro rogo che ha interessato un’abitazione, stavolta a San Rocco, alla periferia di Guastalla.

Un incendio divampato al tetto dell’edificio a causa del surriscaldamento della canna fumaria. L’allarme è scattato verso le 19,30 in un’abitazione di via Chiesa, fuori il centro della frazione. È stato il proprietario del fabbricato, un pensionato del paese, ad accorgersi del fumo e del rumore sospetto che arrivava dalla copertura.

Intervento dei vigili del fuoco

Ha dato l’allarme alla centrale operativa del 115, che ha inviato sul posto i vigili del fuoco della caserma di Guastalla e del distaccamento volontari di Luzzara, con autobotti e autoscala.

Il tempestivo allarme ha permesso ai vigili del fuoco di bloccare in tempo le fiamme, prima che potessero estendersi al resto della casa. I danni sono ingenti al tetto, distrutto per circa cento metri quadrati. L’abitazione al momento non risulta agibile, in quanto occorre effettuare interventi per isolare la copertura rimasta danneggiata.

Sul posto anche i carabinieri del nucleo radiomobile di Guastalla per accertamenti. Non si registrano conseguenze alle persone.