Guastalla, incontro sulla sicurezza stradale

Guastalla (Reggio Emilia), 20 novembre 2023 – Si parla di “Sicurezza stradale. Fattori di rischio e regole di buona condotta”, con l’analisi statistica di incidentalità, oggi alle 18 alla sala Falcone della caserma della polizia locale della Bassa Reggiana, in via Castagnoli a Guastalla. Si tratta di un incontro pubblico destinato in particolare ai gruppi del Controllo di vicinato attivi sul territorio. A condurre l’incontro Francesco Crudo, comandante del corpo di polizia locale della Bassa Reggiana, e il capitano Roberto Iandiorio, comandante Compagnia carabinieri di Guastalla. La sicurezza in generale passa anche dall’educazione stradale e dal rispetto delle norme quando ci si mette alla guida di qualsiasi veicolo. E nei prossimi giorni la polizia locale della Bassa annuncia una mirata serie di controlli sul rispetto del corretto uso dei seggiolini e delle cinture per il trasporto di bambini e minorenni in generale. Sono numerose le segnalazioni che arrivano proprio in merito a un mancato uso corretto di questi sistemi di protezione per i bambini, soprattutto nei brevi tratti casa-scuola-casa, che spesso non vengono considerati “a rischio” dai conducenti.