Guastalla Jazz Festival. Talento e improvvisazione con i virtuosismi di Papetti

Al via il Guastalla Jazz Festival Summer 2025, sul palco di piazza Mazzini. Stasera alle 21,30 appuntamento con ‘The Loom’ di Giacomo Papetti (foto), con un ensemble che intreccia jazz, Rinascimento e improvvisazione. Fulvio Sigurtà, Achille Succi e Nelide Bandello dialogano tra loro come voci in un madrigale moderno, in un progetto raffinato e coraggioso, dove la musica antica si riflette in strutture contemporanee.

Il 7 luglio l’incontro tra Javier Girotto e i Saxofollia promette una serata di musica frizzante. Il 10 luglio si vira verso il sincretismo spirituale e rituale del Nilza Costa 4tet. ‘Hardbop senza tempo’ è il piatto forte del 31 luglio coi Guastalla Jazz All Stars: cinque musicisti italiani col cuore negli anni d’oro del quintetto di Miles Davis. Un omaggio alla classicità del jazz, che ti fa muovere la testa e ti stringe il cuore con un solo di sax ben piazzato.

Il 5 agosto i PDuRN portano sul palco un jazz ibrido, che profuma di fiordi norvegesi, pub irlandesi e selve scozzesi. Il trio rilegge tradizioni folk in chiave jazz contemporanea, con brani originali e un interplay che è tutto fuorché scolastico. E per finire, il 26 agosto, la musica di Tyto & Piero Perelli, con una performance tra suoni elettronici, poesia sonora e animali notturni.

Antonio Lecci