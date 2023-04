Guastalla, ladri all'Aci rubano soldi e targhe

Guastalla (Reggio Emilia), 15 aprile 2023 – Ancora un furto agli uffici Aci di Guastalla. Poco dopo le quattro il blitz dei ladri, entrati dopo aver forzato la porta principale per poi puntare alla cassaforte, da cui sono stati rubati circa mille euro in denaro, libretti di circolazione e pure targhe di veicoli.

Nonostante il danno provocato al sistema interno dell’allarme, l’antifurto è comunque scattato, facendo arrivare sul posto un responsabile dell’ufficio, la vigilanza privata e i carabinieri, per un primo sopralluogo. I ladri hanno usato un robusto flessibile da cantiere per tagliare l’anta di un armadio blindato, per poi aprire il forziere interno.

Il danno strutturale lasciato all’ufficio risulta essere maggiore rispetto al bottino. In mattinata sul posto sono intervenuti i carabinieri di Guastalla e quelli del nucleo operativo, per raccogliere elementi e possibili impronte sul luogo del furto. Già un paio di mesi fa lo stesso ufficio dell’Aci, sulla circonvallazione di Guastalla, era stato preso di mira dai soliti ignoti. Non si esclude che fossero gli stessi, che avevano aperto un armadio ma che non erano riusciti ad arrivare alla cassaforte. La stessa che è stata invece aperta e svuotata la scorsa notte. Nella mattinata la sede Aci e l’annesso ufficio assicurazioni Sara hanno avuto difficoltà nel fornire il servizio al pubblico.