Guastalla, l’agente Nicola Folloni muore stroncato da malore in caserma

Nicola Folloni aveva 48 anni

Guastalla (Reggio Emilia), 21 gennaio 2023 – Un grave lutto colpisce l’Unione dei Comuni della Bassa Reggiana. Mentre si preparava a uscire in servizio, poco prima delle 14 di oggi, un agente di polizia locale, Nicola Folloni, 48 anni, è stato stroncato da un malore improvviso.

E’ accaduto nella caserma di via Castagnoli a Guastalla, dove già nel pomeriggio le bandiere sono state listate a lutto. Così come nelle varie sedi dell’Unione Bassa Reggiana. Nicola era seduto alla scrivania.

Un collega ha sentito un rumore sospetto, si è affacciato alla porta dell’ufficio e ha trovato Folloni a terra. L’agente, abilitato come i suoi colleghi alle manovre di emergenza sanitaria, ha prestato i primi soccorsi con massaggio cardiaco e con l’uso del defibrillatore, che si trova in dotazione alla caserma.

Sono arrivati anche ambulanza e automedica, ma non c’è stato nulla da fare. Le cause del decesso sono naturali e il corpo è già stato affidato ai familiari per poter fissare i funerali.

Nicola Folloni lascia la moglie Valentina Nasi, anche lei agente di polizia locale, la figlia Giulia, il fratello e la madre. Abitava a Guastalla ed era conosciuto e stimato da tutti, in particolare per il suo modo gentile e sorridente di affrontare ogni situazione, con garbo e professionalità.

Sconvolti i colleghi e gli amici. Anche il comandante Alberto Sola ha espresso cordoglio per la scomparsa di Folloni, stringendosi insieme ai suoi colleghi ai familiari in lutto.