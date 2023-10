Guastalla, l'ex bancario torna in carcere per rapina

Guastalla (Reggio Emilia), 24 ottobre 2023 - Torna in stato di arresto, per il momento in cella, l’ex impiegato di banca Gianni Lasagni, 79 anni, di Guastalla, che negli anni scorsi si è trasformato in rapinatore, in parte per amore di una donna sudamericana e in parte come “vendetta” verso la banca in cui lavorava, ritenendola causa dei suoi problemi economici. Finisce agli arresti in quanto la pena di otto mesi di reclusione, per una delle rapine da lui compiute, in questo caso nell’aprile del 2019 a una farmacia comunale di Verona, è diventata definitiva. L’uomo, che aveva agito con parrucca da donna e grossi occhiali da sole spacciandosi per una cliente che voleva del Viagra, era stato riconosciuto dalla farmacista, alcuni giorni dopo, nel seguire notizie su una simile rapina che era avvenuta nel Bresciano. Il guastallese è stato raggiunto dai carabinieri e portato in carcere per espiare la pena. Già dai primi anni 2000 aveva messo a segno rapine, già da pensionato. A lui sono attribuiti almeno una quindicina di colpi, per i quali era pure finito in carcere.