Guastalla, martedì l'addio all'agente Nicola Folloni

Nicola Folloni, agente di polizia locale della Bassa Reggiana stroncato da un malore

Guastalla (Reggio Emilia), 22 gennaio 2023 - E’ stata aperta nella tarda mattinata la camera ardente, all’ospedale di Guastalla, per l’addio a Nicola Folloni, l’agente di polizia locale della Bassa Reggiana stroncato ieri pomeriggio da un malore improvviso mentre si trovava in ufficio, nella caserma di via Castagnoli a Guastalla, in attesa di uscire in servizio con un collega. Domani alle 18 viene recitato il rosario nella basilica di Pieve di Guastalla, dove martedì mattina alle 9,30 si terranno i funerali. Accanto al feretro restano a turno i colleghi, ancora sconvolti per quanto accaduto, due giorni dopo aver celebrato la festa del patrono, con eventi in duomo e in piazza Mazzini, con Folloni tra loro durante la cerimonia. Nicola aveva 48 anni e dal 2000 lavorava nella polizia locale della Bassa. Le bandiere davanti alla caserma, così come quelle davanti alle sedi dell’Unione Bassa Reggiana sono state listate a lutto. Immediati i soccorsi, ieri, quando ci è accorti dell’accaduto. Un agente addestrato per le manovre di emergenza ha utilizzato anche il defibrillatore, presente in caserma, per far riattivare le funzioni cardiache. Ma non c’è stato nulla da fare. Inutile anche l’intervento del personale di automedica e ambulanza. Nicola Folloni, che di recente aveva perso il padre, lascia la moglie Valentina Nasi, anche lei agente di polizia locale, la figlia Giulia, il fratello e la madre. Abitava a Guastalla ed era conosciuto e stimato da tutti, in particolare per il suo modo gentile e sorridente di affrontare ogni situazione, con garbo e professionalità. Moltissime le manifestazioni di cordoglio: dai sindaci della Bassa, dal comandante della polizia Alberto Sola, ma anche da tantissimi cittadini.