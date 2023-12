Guastalla, messa di Natale in duomo con l'arcivescovo

Guastalla (Reggio Emilia), 25 dicembre 2023 - Dopo la messa di mezzanotte nel duomo di Reggio, il vescovo della diocesi di Reggio e Guastalla, monsignor Giacomo Morandi, la mattina di Natale ha celebrato la messa nella cattedrale di Guastalla. L’arcivescovo si è soffermato sul momento della Natività, evento su cui si fonda la fede cristiana. “La culla nelle antiche icone viene rappresentata da un sepolcro. Gesù viene adagiato in un sepolcro e le sue braccia sono aperte, stese, come se fosse sulla Croce. Egli è venuto a cercarci. Siamo tutti dei ricercati. E’ venuto a cercarci dove Adamo ed Eva erano andati a nascondersi”. Ha parlato della diffidenza: “Quando qualcuno è gentile e sorride si pensa sempre che tutto questo nasconda qualcosa. Siamo sempre in uno stato di… assetto di guerra. Chiediamo la grazia al Signore: se abbiamo dei conti in sospeso sul lavoro, in famiglia, lasciamo entrare la luce che inebria, che toglie le tenebre. Facciamo la gara sulla stima reciproca”. Al termine della messa il parroco, don Nildo Rossi, ha rivolto un saluto all’arcivescovo, aggiungendo gli auguri natalizi. "E' una giornata di convivialità. Sapete che sono modenese - ha scherzato il vescovo - e quest'anno c'è una disputa tra cappeleltti e tortellini. Vedremo chi ne uscirà vincente...". E dopo la messa monsignor Morandi, insieme agli altri sacerdoti, si è recato all’ingresso del duomo per salutare, uno ad uno, i fedeli in uscita, intenti a rientrare nelle loro case.