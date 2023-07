Guastalla, minacce ed estorsione a prete e diacono per avere denaro

Guastalla (Reggio Emilia), 31 luglio 2023 – Per mesi si è presentato alla porta di una canonica del vicariato guastallese, chiedendo soldi, anche sotto minaccia. Somme da 20 a 50 euro alla volta, per arrivare nel tempo a un totale di 2.500 euro, che sacerdote e diacono hanno consegnato: inizialmente come gesto di solidarietà, poi condizionati dalle minacce. "Aprimi don, dammi i soldi che è meglio", Se non mi dai i soldi faccio male al don”, "Vi brucio la macchina", alcune delle frasi incriminate. Alla fine è stata inoltrata denuncia ai carabinieri, con le indagini che hanno portato alla segnalazione alla magistratura di un uomo di 35 anni, residente nella Bassa, accusato di minaccia ed estorsione. E’ stata aggiunta pure l'applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alle vittime, prescrivendo all’indagato di non avvicinarsi all’abitazione e ai luoghi frequentati dalle vittime, restando ad almeno due chilometri di distanza. Si è scoperto che l’uomo faceva “visita” alla canonica almeno due o tre volte la settimana, chiedendo soldi. In un caso aveva danneggiato il campanello dell’edificio colpendolo con la mano. Una situazione proseguita a lungo e che è sfociata in una denuncia penale. Un paio d’anni fa una simile situazione si era verificata a Boretto, anche con tentativi di intrusione nell’area parrocchiale ad opera di un uomo, poi denunciato e allontanato.