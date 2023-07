Guastalla, minaccia artigiano con lo scalpello dopo lite al bar

Guastalla (Reggio Emilia), 13 luglio 2023 - Una lite per futili motivi, pare per una questione di manovra stradale, è culminata con una denuncia a carico di un muratore di 49 anni, accusato di aver preso dall’auto uno scalpello da martello pneumatico delle lunghezza di trenta centimetri, con cui ha minacciato un artigiano di 33 anni, al quale sono state portate via le chiavi di casa, dell’auto e del capannone dell’azienda. Poco dopo il muratore è stato rintracciato dai carabinieri, chiamati dalla vittima, mentre oltretutto si trovava alla guida della sua auto pur se con la patente revocata. E’ stato denunciato per minaccia aggravata, furto, guida senza patente. L’episodio si è verificato verso le 15 di ieri. I due uomini si sono ritrovati in un bar, dove è avvenuta la lite, dovuta a manovre in auto. Gli animi si sono surriscaldati, con il muratore che ha afferrato lo scalpello per minacciare l’artigiano, al quale sono stati portati via dall’auto le chiavi. La vittima ha subito chiesto l’intervento dei carabinieri. Il 49enne è stato fermato poco dopo per gli accertamenti, recuperando le chiavi dell’artigiano, scoprendo la guida senza patente e sequestrando l’oggetto usato per le minacce.