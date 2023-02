"Guastalla non è attrezzata per stanze in affitto"

"Quello delle stanze in affitto per i lavoratori che arrivano da fuori territorio è un problema che non ci siamo mai posti, per mancanza di richieste".

A parlare è Ivan Pavesi, vicesindaco di Guastalla e responsabile delle tematiche legate al welfare, sulla vicenda di Sabrina Carullo, l’operatrice scolastica campana che, assegnata a un istituto di Guastalla, ogni giorno ricorre all’autostop per il tragitto casa-lavoro-casa.

La donna ora ha una sistemazione provvisoria a Novellara, ma vorrebbe una stanza a Guastalla, più comoda per raggiungere il posto di lavoro. Però non si trova.

"Guastalla – aggiunge Pavesi – non è una città universitaria e le richieste di stanze risultano nulle per esigenze di scuola o lavoro. Ma resta una questione da affrontare. Soluzioni potrebbero essercene ricorrendo a edifici ora in parte dismessi, ma sono soprattutto di proprietà privata. Come ente pubblico si potrebbe pensare alla destinazione di qualche nostro immobile ai lavoratori pendolari che restano in zona per diversi mesi o per più anni. Ma occorre fare i conti con le risorse finanziarie, che purtroppo non sono ingenti".

Tra gli edifici "papabili" ci potrebbe essere l’ex asilo di via Cisa Ligure, ora dismesso ma di proprietà della locale Asp. Alcuni anni fa, proprio pensando ad alloggi temporanei, era stato lasciato uno spazio libero di fronte all’ospedale civile di Guastalla, prevedendo un possibile edificio con stanze e piccoli alloggi destinati ai familiari di pazienti ricoverati che non risiedono in zona, ma anche a medici e infermieri che arrivano da lontano. Una soluzione che potrebbe rendere più "appetibile" un posto di lavoro all’ospedale guastallese, favorendo così il completamento dell’organico in alcuni reparti che ancora restano chiusi (come il Punto nascite) o che faticano a riattivarsi dopo l’emergenza sanitaria.

