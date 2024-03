Guastalla, Paolo Dallasta candidato sindaco per il Pd

Guastalla (Reggio Emilia), 20 marzo 2024 - Il Partito democratico ha il suo candidato sindaco per Guastalla. La scelta è caduta su Paolo Dallasta, attuale capogruppo in consiglio per Guastalla Bene Comune. Il padre Mario è stato sindaco fino a tre mandati fa. E ora potrebbe essere il figlio a ricoprire il ruolo di primo cittadino in caso di vittoria della lista di centrosinistra. Ieri sera gli iscritti del Pd hanno votato la proposta di candidatura di Dallasta, 35 anni, che dal 2013 esercita la libera professione di urbanista come consulente di Società e Fondi di sviluppo immobiliare, specializzandosi in progetti di rigenerazione urbana e di conversione di immobili e aree dismesse. La scelta è giunta per tenere unito il centrosinistra locale, evitando possibili spaccature in caso di candidature diverse. Il sindaco uscente, Camilla Verona, ha dato la disponibilità a candidarsi capolista per il consiglio comunale. Nel ruolo di vicesindaco dovrebbe essere proposto Fiorello Tagliavini, che in molti avrebbero voluto come candidato sindaco. Proprio su questa figura si è sviluppato il confronto interno al centrosinistra, arrivando fino alla possibilità di una lista civica alternativa guidata proprio da Tagliavini, che avrebbe spezzato proprio il centrosinistra. Si è dunque arrivati a un accordo che ha scelto Dallasta come candidato sindaco. Forse una lista sarà presentata dal gruppo socialista, mentre dal centrodestra si attendono conferme sulla candidatura di Elisa Rodolfi, ex assessore e attualmente in consiglio comunale.