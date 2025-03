Guastalla piange. Gabriella Donati. Aveva 86 anni

Ieri alla Rsa Bisini di Guastalla è deceduta Gabriella Donati (foto), 86 anni. Il suo nome, insieme a quello del marito Francesco Chiarelli, è legato al palasport guastallese, intitolato proprio "Chiarelli-Donati", in virtù della generosa donazione che la coppia ha elargito anni fa al Comune per la realizzazione dell’impianto sportivo.

Gabriella Donati lascia il marito e altri parenti. I funerali, affidati alla Croce verde, si svolgono lunedì alle 14 dalla Rsa per la chiesa di San Rocco di Guastalla e per il cimitero di Luzzara. Eventuali offerte all’Oncologia dell’ospedale guastallese. Da qualche tempo la donna manifestava problemi di salute. Col marito era stata artefice della cospicua donazione che aveva permesso di coprire parte della spesa per il tanto atteso palazzetto dello sport. Abitava a San Rocco con il marito, ex commerciante, che a lungo aveva vissuto e lavorato a Milano.