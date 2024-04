Guastalla, picchiato per le "attenzioni" a una ragazza

Guastalla (Reggio Emilia), 11 aprile 2024 - Sarebbe stato aggredito e ferito per presunte attenzioni manifestate verso una donna, cugina di uno dei presunti autori della violenza. Nei guai quattro giovani, tre di 19 anni e un minorenne 17enne, denunciati alle competenti autorità per lesioni personali. E’ accaduto il 14 febbraio scorso nel piazzale della stazione ferroviaria di Guastalla, dove i quattro ragazzi, tre abitanti nel Reggiano e uno nel Mantovano, hanno raggiunto la vittima, autista di un furgone per le consegne di merce, aggredita in quanto avrebbe più volte transitato dalla zona di Codisotto, a loro dire "disturbando" una ragazza, suonando il clacson al suo passaggio e osservandola in modo interessato. L’aggredito ha respinto questa tesi, sostenendo un possibile scambio di persona. Ma ne è nato un diverbio sfociato con l’aggressione. La vittima è stata poi trasportata in ospedale in ambulanza per medicare traumi guaribili in una settimana, mentre i carabinieri hanno rintracciato i presunti aggressori, identificati e ora denunciati.