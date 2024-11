Guastalla, preso d'assalto il bancomat del centro commerciale

Guastalla (Reggio Emilia), 6 novembre 2024 - Tentativo di furto ai danni del bancomat del Credem, situato davanti a uno degli ingressi del centro commerciale Guastalla 2, a Pieve di Guastalla. La postazione automatica affacciata sul parcheggio di via Sacco e Vanzetti è stata presa di mira verso le due della notte da ignoti che hanno cercato di realizzare un foro, da dove era forse previsto l’innesco di una piccola carica esplosiva per poter far scoppiare l’impianto e arrivare così alla cassetta del denaro. Ma qualcuno, con il suo passaggio, deve aver disturbato l’azione dei malviventi, costretti a fuggire dopo aver forzato in modo evidente la parte sottostante della struttura, con un robusto attrezzo da lavoro. Immediato l’allarme, che ha fatto intervenire sul posto la vigilanza privata e i carabinieri. Da quanto si apprende, pare che non sia stato rubato nulla, pur se l’impianto automatico è stato seriamente danneggiato. Già oggi il bancomat del centro commerciale guastallese è fuori uso, in attesa dell’intervento dei tecnici per ripararlo. Intanto restano a vigilare le guardie giurate, da subito presenti sul posto insieme alle forze dell’ordine.